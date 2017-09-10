Эйдур Гудйонсен объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет

Исландский нападающий Эйдур Гудйонсен объявил о завершении игровой карьеры, сообщает Fotbollskanalen.
При этом 38-летний игрок заявил, что не собирается прекращать играть в футбол на непрофессиональном уровне: «Думаю, никогда не перестану играть в футбол. Буду делать это до тех пор, пока не смогу ходить».
За свою карьеру Гудйонсен успел поиграть в 17 клубах из 10 стран, в числе которых «ПСВ Эйндховен», «Болтон», «Челси», «Барселона», «Монако», «Тоттенхэм Хотспур», «Сток Сити», «Фулхэм». Последней командой Эйдура был индийский клуб «Пуна Сити», в котором он выступал в прошлом году. В активе Гудйонсена 88 матчей и 26 голов за сборную Исландии. Форвард семь раз признавался лучшим игроком в своей стране.
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