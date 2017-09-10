Тренер «Луча» после поражения 0:4: жалко, что наша команда не вышла на игру

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал поражение своей команды, уступившей со счётом 0:4 «Енисею» в гостевом матче 13-го тура ФНЛ.
«Поздравляю „Енисей“ с победой! Проиграть 0:4 – болезненно. В Красноярске работают хорошие тренеры, здесь квалифицированные футболисты. „Енисей“ – одна из лучших команд, с кем я встретился в России. Мне очень жалко, что наша команда не вышла на игру, а осталась или в раздевалке, или в гостинице. Сегодня и близко не было нашей игры.
Мы знали, что «Енисей» качественная команда, но мои игроки ничего не показали сегодня. Сегодня у нас играло два футболиста – Котляров и Фомин. Остальных я мог бы заменить, но, к сожалению, всего четыре замены. Я извиняюсь перед болельщиками за сегодняшнюю игру", — сказал Хорняк.