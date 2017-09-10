«Фиорентина» со счётом 5:0 разгромила «Верону», одержав первую победу в сезоне

В матче 3-го тура итальянской Серии A «Фиорентина» в гостях со счётом 5:0 разгромила «Верону». Голами в составе «фиалок» отметились Джованни Симеоне, Сириль Теро (пенальти), Давиде Астори, Жордан Верету и Жил Диаш. «Фиорентина», начавшая сезон с двух поражений, одержала первую победу.
«Аталанта» дома одержала волевую победу над «Сассуоло» (2:1), «Кальяри» на своём поле со счётом 1:0 выиграл у «Кротоне», а «Удинезе» дома с таким же счётом обыграл «Дженоа».
С календарём итальянской Серии A сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».