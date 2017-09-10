Тренер СПАЛа: «Интер» в этом сезоне будет бороться за чемпионский титул

Главный тренер СПАЛа Леонардо Семпличи подвел итоги выездного матча 3-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:2).
«Обидный результат, но мы показали хороший футбол. «Интер» – очень сильная команда, я просил своих ребят сыграть смело, и они меня услышали. «Интер» будет бороться за чемпионский титул, но я все равно хочу отметить своих ребят за проделанный труд.
Снимаю шляпу перед Лучано Спаллетти, он мой друг и отличный специалист. Мы создавали «Интеру» трудности, у нас было несколько моментов. Если мы продолжим играть в том же духе, то сохраним прописку в Серии А», — сказал тренер в эфире Sky Italia.
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