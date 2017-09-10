Игроки «Кальяри» угостили пивом рабочих, построивших временный стадион для клуба

«Кальяри» обзавелся временным стадионом, который вмещает 16 тыс. зрителей. Сооружение было построено за 124 дня. Игроки клуба решили отблагодарить рабочих, которые возвели стадион за четыре месяца и привезли им несколько ящиков пива, информирует пресс-служба «Кальяри».
Клуб будет выступать на временном стадионе четыре года. Основная арена «Сан-Элия», которая вмещает 23 486 человек, находится на реставрации в связи с необходимостью обновления.
Видео доступно на официальном аккаунте «Кальяри» в YouTube.