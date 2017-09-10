Промес: не считал ни матчи, ни голы. Даже представить не мог, что такое возможно

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, забивший победный гол в матче девятого тура РФПЛ с «Рубином» (1:0), поделился впечатлениями от игры. Голландец провел сотую игру за клуб и забил 50-й мяч.
«Я не считал ни матчи, ни голы. Даже представить не мог, что такое возможно. Это великолепная статистика. Когда я буду вспоминать своё прошлое, буду думать, что это что-то невероятное.
Когда мяч оказался у меня под ногой, я понял, что нужно сохранить концентрацию и постараться забить. Я ждал шанс, он мне предоставился, и я им воспользовался.
Мы рады, что выиграли. Было очень важно возобновить чемпионат победой. Теперь должны сохранять концентрацию», — сказал Промес в эфире «После футбола».
Промес: сотая игра за «Спартак», 50 голов. Хочу большего