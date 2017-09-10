Сольбаккен: «Локомотив» — классная команда. Возможно, лучшая в России

Главный тренер датского «Копенгагена» Столе Сольбаккен отметил, что считает московский «Локомотив» одним из лучших клубов российской футбольной Премьер-Лиги.
«Мы должны четко понимать, в какой именно футбол хотим играть. «Локомотив» — классная команда. Возможно, лучшая в России. Мы изучали ее игру», — цитирует тренера ВТ.
«Копенгаген» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы попали в одну группу с московским «Локомотивом», «Шерифом» и «Фаставом».
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