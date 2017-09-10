Рыков: бьёмся до конца, а некоторые эксперты уже отправили «Динамо» опять в ФНЛ

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после домашнего матча девятого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) отметил, что бело-голубым нужна поддержка.
«Все эксперты плохо к нам относятся. У нас хорошая команда, в нас надо верить и помогать. Думаю, все видят, что мы бьёмся до конца. А некоторые эксперты уже отправили «Динамо» опять в ФНЛ. Нам нужна поддержка. Болельщики видят, что мы бьёмся и стараемся», — сказал Рыков в эфире программы «После футбола».
«Динамо» (9 очков) находится на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.
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