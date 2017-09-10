«Вильярреал» одержал волевую победу над «Бетисом»

«Вильярреал» победил «Бетис» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Вильярреал» одержал первую победу в турнире.
У хозяев по разу отличились Карлос Бакка, Самуэль Кастильехо и Энес Унал, единственный гостей забил Серхио Леон. Экс-футболист «Зенита» Хави Гарсия отыграл за «Бетис» весь матч.
«Вильярреал» с тремя очками занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» с тремя баллами находится на 14-й строчке.