«Наполи» разгромил «Болонью», одержав третью победу на старте Серии А

«Наполи» выиграл у «Болоньи» в матче третьего тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Наполи» одержал третью победу подряд.
Все голы были забиты во втором тайме. По разу отличились Хосе Кальехон, Дрис Мертенс и Пётр Зелиньски.
«Наполи» с девятью очками делит первое место в турнирной таблице итальянской Серии А с «Ювентусом» и «Интером». «Болонья» потерпела первое поражение в турнире и с четырьмя очками идет девятой.