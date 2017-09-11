Злобин: болельщикам ЦСКА советую прийти на «Да Луш» пораньше

Воспитанник ЦСКА вратарь Иван Злобин, выступающий за «Бенфику-Б», поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «орлы» примут «армейцев».
«Я и сам нередко бываю на матчах – на Лигу чемпионов ходил, на «Спортинг», на «Порту» — и родителей водил. Атмосфера – потрясающая! Игрокам второй команды выделяют по два билета на матчи основы. Фиксированного места нет, чаще всего за воротами сидим. На ЦСКА обязательно пойду – и на «молодёжку», и на первую команду. Буду рад повидаться с ребятами, с которыми учился в школе, играл в дубле.
Болельщикам советую прийти на трибуны пораньше, не то рискуют пропустить знаменитый ритуал клуба – полёт орла под сводами стадиона. Необычное зрелище», — рассказал Злобин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится 12 сентября в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 21:45 мск.
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