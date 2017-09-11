Трезеге: Дибала может стать преемником Месси

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что форвард «старой синьоры» Пауло Дибала является наследником Лионеля Месси. Об этом француз заявил в преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус».
«Это будет отличная игра. Встречаются две команды с чёткими целями – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.
Месси – Дибала? Мы очень хорошо знаем Месси, он сыграл решающую роль в победе «Барселоны» над «Эспаньолом». Дибала может стать преемником Месси. Он хорошо готов физически, забил много голов. У него есть качества игрока, позволяющие выступать на самом высоком уровне.
Возможность сыграть против Месси будет мотивировать его. Понятно, что у Месси больше опыта, но Пауло растёт, и, может быть, Месси помогает ему становиться лучше», — цитирует Трезеге Tuttosport.
Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 12 сентября. Начало – в 21:45 мск.