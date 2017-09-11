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Шакири указал «Базелю» на слабые места «Манчестер Юнайтед»

11 сентября 2017, понедельник. 13:40 Футбол

Экс-полузащитник «Базеля» Шердан Шакири, ныне выступающий за «Сток Сити» указал своей бывшей команде на слабые места «Манчестер Юнайтед». Швейцарский и английский клубы сыграют между собой в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Базель» в первую очередь должен играть смело. Ничего страшного, если по истечении 90 минут вы проиграете. У «МЮ» классная атака. Слабое место «Манчестер Юнайтед» — это оборона. Мы это продемонстрировали. Если вы играете быстро и смело, у защитников возникают проблемы. В обороне они уязвимы.

Моуринью? Я восхищаюсь им. Ему всё равно, что о нём говорят люди. Тактическая «лиса». Он знает, как точно настроить команду.

«Базелю» будет чрезвычайно сложно, тем более на «Олд Траффорд», где соперник доминирует. Нужно рисковать. Одной игры от обороны будет недостаточно», — цитирует Шакири Blick.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Базель» состоится 12 сентября. Начало – в 21:45 мск.

Источник: Blick Сообщить об ошибке
Теги
Базель Манчестер Юнайтед Сток Сити Шердан Шакири
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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