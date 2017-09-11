Игрок «Спартака» Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти во втором тайме домашнего матча 9-го тура РФПЛ с «Рубином» выступал в футболке с неправильной эмблемой. Буква «С» в ромбе на футболке была пришита вверх ногами. Причём в первом тайме итальянский футболист играл в футболке с правильной эмблемой, что видно на фотографиях.
Отметим, что осенью 2012 года аналогичная ошибка с эмблемой случилась у полузащитника красно-белых Кима Чельстрёма в игре Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».
«Спартак» одержал победу в этой встрече и вышел на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.
Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой
Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой
Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой
Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой