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Игрок «Спартака» Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

11 сентября 2017, понедельник. 15:59 Футбол

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти во втором тайме домашнего матча 9-го тура РФПЛ с «Рубином» выступал в футболке с неправильной эмблемой. Буква «С» в ромбе на футболке была пришита вверх ногами. Причём в первом тайме итальянский футболист играл в футболке с правильной эмблемой, что видно на фотографиях.

Отметим, что осенью 2012 года аналогичная ошибка с эмблемой случилась у полузащитника красно-белых Кима Чельстрёма в игре Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

«Спартак» одержал победу в этой встрече и вышел на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Фото: «Чемпионат»
Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Фото: «Чемпионат»
Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Фото: «Чемпионат»
Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Боккетти играл c «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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