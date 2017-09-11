А. Нигматуллин — о проигрыше ЦСКА: такие команды используют один шанс

Голкипер пермского «Амкара» Артур Нигматуллин прокомментировал домашнее поражение в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. В этой встрече «армейцы» одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу форварда Тимура Жемалетдинова.
«Таким командам можно дать один шанс, и они его используют, забив гол. У них было два хороших момента, и вот третий они реализовали. Оборонялись и в конце даже на навал не пошли. Не знаю, в чём причина поражения. Будем разбираться», — сказал Нигматуллин в эфире программы «8-16».
Гаджиев: «Амкар» проиграл, потому что ЦСКА реализовал свой момент, а мы — нет