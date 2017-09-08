Гаджиев: «Амкар» проиграл, потому что ЦСКА реализовал свой момент, а мы — нет

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 9-го тура РФПЛ.
«Команды создали два момента, и свой ЦСКА использовал, а мы нет. У «армейцев» ещё можно вспомнить только удар Витиньо. Это главное, почему проиграли. У Балановича была очень хорошая позиция.
ЦСКА, конечно, как должен был контролировать мяч, так и контролировал его. Подходили к нашим воротам, но в первом тайме мы достаточно аккуратно сыграли в обороне. Выходы в атаку удавались не так часто, как хотелось бы, но двигались и убегали вперёд хорошо. Паса точного не хватало в отдельных игровых ситуациях.
Можно ещё сказать, что концовку матча провели достаточно интенсивно, динамично, но не хватало точности в передачах, во взаимодействиях. Но борьбу вели достаточно неплохо, выигрывали много единоборств, провели немало атак. Но из-за того, что не было хорошей концовки, не было выходов на ударную позицию, кроме момента у Балановича.
Вызван ли пропущенный мяч несыгранностью защитников? Несыгранность какая-то, может быть, и есть. Но это не главная причина. И Белый, и Брайан, и Занев достаточно неплохо знают друг друга по прошлым годам. Тренировок и упражнений, связанных с такими проникающими передачами, было много. Но некоторые ошибки имеют системный характер», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».