Сердеров: в Махачкале тренер спас нас от нападения фанатов, стреляя из пистолета

Нападающий «Енисея» Сердер Сердеров вспомнил об интересной истории из детства, которая приключилась с ним в Махачкале. 23-летний футболист родился в Дагестане, но позже перебрался в школу московского ЦСКА.
«Интересные случаи на юношеских турнирах? На одном из турниров мы в Махачкале обыграли команду из Назрани — 2:0, а в ответной игре уступили — 0:1, но по сумме двух матчей прошли дальше. После той игры на нас, одиннадцатилетних пацанов, выбежали болельщики, человек триста! Мы встали в круг, думали — всё, сейчас сметут, но тренер достал пистолет, пострелял в воздух, распугал, и мы смогли уехать. Правда, на автобусе с разбитыми стёклами — то ли камнем попали, то ли из травмата стреляли», — цитирует Сердерова официальный сайт «Енисея».
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