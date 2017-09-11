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Райола: Вентуре не хватает характера, чтобы поставить Доннарумму вместо Буффона

11 сентября 2017, понедельник. 23:11 Футбол

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, раскритиковал главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру, который продолжает доверять место в стартовом составе вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

«Как агент Доннаруммы, я, очевидно, был бы рад, если бы он стал основным вратарем сборной Италии. Если скажу иначе, буду лицемером.

Что думаю о Вентуре? Не собираюсь это скрывать, мне кажется, он потерял ориентир. Он в полной панике, и я не понимаю, что он делает. Думаю, ему не хватает характера, чтобы поставить молодого Доннарумму вместо символа сборной — Буффона. Впрочем, это не единственный вопрос Вентуре по составу», — цитирует агента Gazzetta dello Sport.

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Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол ФК Милан Ювентус Джампьеро Вентура Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола ЧМ-2018
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