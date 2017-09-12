Венгер: Алексис Санчес не растолстел, он серьёзный и ответственный игрок

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слухи о том, что нападающий команды Алексис Санчес вернулся в расположение клуб после матчей в составе сборной Чили с лишним весом.
«Санчес – дисциплинированный, серьёзный и ответственный футболист. Он сказал мне, что сейчас сосредоточен на матчах чемпионата Англии и Лиги Европы. Сборная Чили выступила неудачно, однако он, несмотря на это, вернулся в клуб с большим желанием играть и готовностью выйти на поле. Он не растолстел, его показатель подкожного жира не превышает 10%. Когда ты не выигрываешь, люди начинают искать проблемы», — цитирует Венгера Goal.
Венгер: Алексис очень быстро вернёт расположение фанатов «Арсенала»