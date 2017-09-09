Венгер: Алексис очень быстро вернёт расположение фанатов «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от разгрома «Борнмута» в матче 4-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Форвард Алексис Санчес появился на поле на 75-й минуте и был освистан частью фанатов.
«Это был футбол серьёзного качества, мы хорошо играли и победили абсолютно по делу.
Не все фанаты отреагировали на выход Алексиса позитивно, но он вернёт расположение фанатов, причём очень быстро», — цитирует Венгера ВВС.
У 28-летнего игрока следующим летом закончится контракт с «Арсеналом». Санчес сможет вести переговоры с зарубежными клубами уже в начале 2018 года.
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