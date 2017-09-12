Черчесов: рады, что столько народу пришло на игру сборной России с «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги сбора команды на базе в Новогорске, а также отметил, что для него стало неожиданностью количество зрителей во время товарищеского матча с московским «Динамо» (3:0). Встречу на стадионе «Арена Химки» (вместимость – 18 636 зрителей) посетили 15 980 человек.
«Вокруг сбора и матча с «Динамо» были скептические настроения. Если я буду неоткровенным, то скажу, что ждал столько народу на трибунах. Но это нам ещё раз показывает, что интерес к сборной есть. Субботний вечер, и столько народу — мы этому только рады. Когда футболисты это увидели, у них появилась дополнительная мотивация.
Этот сбор доказал, что мы следим за всеми не на словах, а на деле. Понятно, что есть заслуги, и мы их никогда не вычёркиваем. Но в настоящий момент будем смотреть, кто на что готов. Помимо индивидуальных качеств также должен быть и коллективизм. И без мощного энергетического ядра на таких больших турнирах сложно чего-то добиваться. Понятно, что футболист должен обладать определённым уровнем, но не обойтись и без командного духа», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».