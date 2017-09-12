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Асенсио: польщён сравнением с Месси, ведь Лионель — неотъемлемая часть футбола

12 сентября 2017, вторник. 03:02 Футбол

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио признался, что очень польщён сравнением с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, которое сделал наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

«Зидан сказал, что не видел такой левой ноги, как у меня, со времён Месси. Я был очень польщён этими словами, ведь Месси — неотъемлемая часть футбола», — приводит слова Асенсио Sport.es.

Ранее агент Асенсио Орасио Гаджиоли сообщил, что «Барселона» упустила шанс приобрести его клиента в 2014 году. Каталонцы отказались платить «Мальорке», за которую тогда выступал Марко, € 4,5 млн сразу, предлагая разбить сумму на две части.

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Лионель Месси Марко Асенсио
Новости. Футбол
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