Агент: «Барселона» упустила шанс приобрести Асенсио за € 4,5 млн в 2014 году

Орасио Гаджиоли, агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщил, что «Барселона» упустила шанс приобрести его клиента три года назад. По словам агента, Асенсио в 2014 году не мог договориться о новом контракте со своим бывшим клубом, «Мальоркой», однако «Барселона» отказалась платить € 4,5 млн сразу, предлагая разбить сумму на две части.
«В „Барселоне“ сказали: „Нет, мы не можем“. Они упустили свой шанс. Когда они поменяли своё мнение спустя три месяца, было уже поздно. Предложение „Реала“ по Асенсио было в 20 раз лучше, чем у „Барселоны“ во всех аспектах: и в футбольном, и в финансовом», — приводит слова агента Bleacher Report.
Асенсио: «Реал» намного превосходил «Барселону» в матчах Суперкубка Испании