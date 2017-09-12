Моуринью: без Феллайни я чувствую себя слабее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил надежду, что полузащитник Маруан Феллайни сможет принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Участие бельгийского футболиста остаётся под вопросом из-за травмы.
«Он важный игрок для меня — гораздо важнее, чем вы можете себе представить. Без Феллайни в команде я чувствую себя слабее, не важно, находится он на поле или на скамейке запасных. Если его состояние улучшится, я включу его в состав, так как он мне нужен», — приводит слова Моуринью Goal.
Матч группы А «Манчестер Юнайтед» — «Базель» состоится сегодня, 12 сентября. Начало – в 21:45 мск. В этом же квартете выступают «Бенфика» и московский ЦСКА.
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