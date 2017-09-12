Баллак: могу понять слова Анчелотти о том, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал слова главного тренера команды Карло Анчелотти, выразившего мнение, что немецкий гранд выиграет Лигу чемпионов.
«Я могу понять слова Анчелотти о том, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов. Тренер излучает оптимизм. Это специалист, возглавляющий абсолютно сильную команду и желающий выиграть турнир. Вопрос, удастся ли сделать это, но он подаёт пример. И Анчелотти в качестве тренера должен делать это. У него за плечами большой опыт и победа на турнире не с одной командой. Так что Анчелотти знает точно, как выигрывают Лигу чемпионов. Позитивность и желание идти вперёд – соответствующий путь для того, чтобы объяснить игрокам некоторые вещи», — цитирует Баллака интернет-издание Sport1.