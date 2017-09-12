С. Давыдов вернулся в общую группу «Арарата» в преддверии матча с «Соколом»

Нападающий московского «Арарата» Сергей Давыдов восстановился после травмы и приступил к работе в общей группе столичной команды. Об этом говорится на официальной странице «Арарата» в «Твиттере». Команда готовится к матчу 9-го тура ПФЛ с «Соколом».
В нынешнем сезоне Сергей Давыдов принял участие в трёх матчах ПФЛ, каждый раз выходя на замену. Последние четыре игры нападающий пропустил из-за травмы.
Матч «Арарат» — «Сокол» состоится 16 сентября. После восьми туров москвичи лидируют в ПФЛ (зона – Центр), а «Сокол» расположился на 11-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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