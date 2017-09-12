175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Москалёв будет судить матч 10-го тура РФПЛ ЦСКА — «Ростов»

12 сентября 2017, вторник. 11:46 Футбол

Назначены судьи и инспекторы на матчи 10-го тура Премьер-Лиги. Как сообщает официальный сайт РФС, встречу ЦСКА — «Ростов» доверено судить Владимиру Москалёву.

15 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

16 сентября (суббота)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Анжи» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

17 сентября (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Тосно» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Рубин» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

18 сентября (понедельник)

«Зенит» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Локомотив» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Бутенко: будет рассмотрен вопрос качества судейства матча ЦСКА — «Ахмат»
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Анжи Арсенал Тула Ахмат ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Тосно ФК Урал ФК Уфа Футбольное судейство
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
11:46 Москалёв будет судить матч 10-го тура РФПЛ ЦСКА — «Ростов»
11:42 Дм. Черышев: у такого города, как Нижний Новгород, должен быть клуб в РФПЛ
11:27 Президент ФНЛ: «болота» в ФНЛ всё меньше и меньше, это не может не радовать
11:21 Салах: «Ливерпуль» должен забыть результат матча с «Ман Сити» и играть дальше
11:07 Главный тренер сборной Северной Ирландии арестован за вождение в нетрезвом виде
11:01 Хавбек «Фрайбурга» Раве дисквалифицирован на 4 матча за фол на Шмельцере
11:00 Нигматуллин: нужно чудо, чтобы ЦСКА или «Спартак» попали в 1/8 Лиги чемпионов
10:48 Игонин: пока «Зенит» – сырая команда
10:39 Полузащитник «Бенфики» Фейса перед матчем с ЦСКА продлил контракт
10:37 Бывший игрок «Спартака» Бояринцев возглавил ивановский «Текстильщик»
10:28 С. Давыдов вернулся в общую группу «Арарата» в преддверии матча с «Соколом»
10:20 Вратарь «МС» Эдерсон хочет сыграть с «Фейеноордом», несмотря на наложенные швы
10:08 Эллардайс отказался вернуться на пост наставника «Кристал Пэлас»
10:00 Симонян: я соскучился по «Спартаку» в Лиге чемпионов, пусть он проявит себя
09:59 Джилардино может стать игроком «Монреаля»
09:59 Бауса: в сборной Аргентины есть игроки, которые переносят давление очень тяжело
09:56 Шевченко: у меня нет клубных предпочтений, с удовольствием встречусь с Суркисом
09:32 Хёнесс считает, что Мюллера не надо штрафовать за слова об Анчелотти
09:28 Экс-игрок «Томи» Радосавлевич: игрокам «Спартака» нужно быть с Таваресом начеку
09:23 Хьюз: Батлэд сделал хорошую заявку, чтобы стать первым номером в сборной Англии
09:11 Капитан «Карабаха»: мы приехали в Лондон не с мыслями о поражении
09:00 Промес, Джорджевич и Жамалетдинов претендуют на звание MVP 9-го тура РФПЛ
08:57 Т. Силва: «ПСЖ» уже забыл о поражении от «Барселоны» в 1/8 Лиги чемпионов
08:21 Менотти: очень понравились действия У. Дембеле в матче с «Эспаньолом»
08:21 Баллак: могу понять слова Анчелотти о том, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов
08:19 Вальверде: Иньеста? Каждый сам является хозяином своей жизни
07:45 Тер Штеген: в матче с «Ювентусом» у нас не будет реваншистского настроения
07:44 Аль-Хелаифи рассказал, сколько человек в Бразилии смотрели презентацию Неймара
07:10 Мончи: «Атлетико» — более сложный соперник для «Ромы», чем «Челси»
07:08 Мюллер рассказал, почему отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»
06:53 Симеоне – о работе в Италии: сказал болельщикам, что верю в проекты «Атлетико»
06:45 Годин: в матче с «Ромой» «Атлетико» начнёт свой долгий путь к победе в ЛЧ
06:37 Дибала: мне сложно играть с Месси в одной команде, но я должен адаптироваться
06:36 Хёнесс: Салихамиджич осуществляет в «Баварии» отличную работу
06:35 Асенсио: странно, что «Барселона» не сумела удержать Неймара в своих рядах
06:34 Найнгголан: меня могут оставить без чемпионата мира
06:33 Диего Коста близок к переходу в «Атлетико»
06:07 Бэйл признался, что готов праздновать победный гол в ворота «Тоттенхэма»
05:48 Моуринью: без Феллайни я чувствую себя слабее
05:25 Президент «ПСЖ»: несколько клубов предлагали Мбаппе больше денег, чем мы
04:55 Ф. Луис: «Атлетико» будет бороться за победу в ЛЧ до тех пор, пока светит солнце
04:35 Гамшик: «Наполи» попал не в самую сложную группу в Лиге чемпионов
04:15 Чернов: дебют в РФПЛ получился скомканным
03:21 Чантурия: после забитого гола «Урал» заиграл так, как нравится «СКА-Хабаровск»
03:02 Асенсио: польщён сравнением с Месси, ведь Лионель — неотъемлемая часть футбола
Все новости RSS
Партнерский контент