Бутенко: будет рассмотрен вопрос качества судейства матча ЦСКА — «Ахмат»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко рассказал о повестке на следующее заседание квалификационной коллегии судей.
«Рассмотрение вопроса качества судейства и инспектирования матча РФПЛ ЦСКА – «Ахмат». Решение помощника судьи Кудрявцева и оценки этого решения со стороны инспектора не рассматривались, поскольку ожидается разъяснение ситуации со стороны УЕФА и IFAB. В эти организации был послан запрос с ожиданием ответа, можно ли считать мяч покинувшим пределы поля – по видеозаписям (один файл с ТВ-трансляции, другой – с телефона болельщика). Потому данный эпизод не для рассмотрения.
Рассматривался вопрос качества судейства и инспектирования матча РФПЛ «Рубин» — «Тосно». На 38-й минуте комиссия решила, что судья Чистяков ошибся с вынесением дисциплинарного наказания за симуляцию игроку «Тосно», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
На 45-й минуте матча ЦСКА – «Ахмат» после прострела с левого фланга Виктор Васин не попал по мячу, который отскочил к Магомеду Митришеву. Тот прострелил уже из-за лицевой линии, а во вратарской Заур Садаев в касание пробил в ближний угол. Главным судьёй матча был Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты: Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург).