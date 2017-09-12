Капитан «Марибора»: уверен, что забьём «Спартаку»

Капитан «Марибора» Марко Таварес высказал уверенность, что его команде удастся поразить ворота соперника в домашнем матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком».
«Уверен, что забьём „Спартаку“. Мы хотим показать свой лучший футбол в этом замечательном турнире», — цитирует футболиста словенской команды официальный «твиттер» УЕФА.
Встреча состоится 13 сентября в Мариборе. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
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