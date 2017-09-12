«Челси» со счётом 6:0 разгромил «Карабах», «Рома» и «Атлетико» сыграли вничью

Стартовал розыгрыш группового этапа Лиги чемпионов-2017/18. В группе С в первом туре сыграли «Челси», «Карабах», «Атлетико» и «Рома».
«Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 6:0 разгромил «Карабах». Дебютными голами в составе лондонского клуба отметились Давиде Дзаппакоста и Тьемуэ Бакайоко, таже забивали Педро Родригес, Сесар Аспиликуэта и Миши Батшуайи, который оформил дубль.
«Рома» и «Атлетико» сыграли вничью — 0:0. Игра прошла в Риме на стадионе «Олимпико».
Турнирное положение в группе С: 1. «Челси» — 3 очка (1 матч); 2. «Рома» — 1 (1); 3. «Атлетико» — 1 (1); 4. «Карабах» — 0 (1)