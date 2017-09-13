Гришин: спорный пенальти в пользу ЦСКА — это не наши проблемы

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал волевую победу «армейцев» над «Бенфикой» (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Футбол был захватывающий. ЦСКА, как мы и ожидали, искал шансы в контратаках, на свободных зонах или стандартах. Конечно, после того, как пропустили гол, не было уверенности, что ЦСКА отыграется. Но ребята — молодцы, взяли себя в руки, забили пенальти, потом забили второй гол. Это очень хорошая, большая победа на данном этапе.
Жамалетдинов хорошо вышел и сделал своё дело. Это игрок штрафной площади, и такие моменты он умеет использовать. Раньше говорили, что он забивает только на молодёжном уровне, но сейчас человек вышел, создал момент и забил. По большому счёту, Жамалетдинов дал ЦСКА три очка. У него мозги футбольные, очень неплохая футбольная школа. Там зона роста есть, причём очень приличная.
Был ли пенальти? Моё мнение — мяч в руку попал, но, конечно, как говорится, момент на усмотрение судьи. Но если бы я был судьёй, даже болея за ЦСКА… Но, по большому счёту, это не наши проблемы. Это проблема „Бенфики“, что она проиграла, а ЦСКА выиграл. Очень хороший вечер, все празднуют победу», — заявил Гришин в эфире программы «Все на матч».