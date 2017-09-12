ЦСКА одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне

В матче 1-го тура группы A Лиги чемпионов ЦСКА на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Бенфикой».
Португальская команда вышла вперёд в начале второго тайма — на 50-й минуте Харис Сеферович поразил ворота Игоря Акинфеева. На 62-й минуте «армейцы» получили право на пенальти — Андре Алмейда сыграл рукой в штрафной. С 11-метровой отметки точно пробил Витиньо. На 71-й минуте победный мяч забил вышедший на замену Тимур Жамалетдинов.
В следующем туре подопечных Виктора Гончаренко 27 сентября ожидает домашняя игра с «Манчестер Юнайтед».
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.