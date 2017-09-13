Бентанкур: Месси — игрок с другой планеты

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) и отметил в составе соперника нападающего Лионеля Месси, ставшего автором дубля.
«Мы расстроены из-за этого поражения, но команда выложилась без остатка. Увы, этого оказалось недостаточно. Доволен своей игрой. Лига чемпионов отличается от Кубка Либертадорес. Здесь выше скорость и лучше техника. Месси невероятен — это игрок с другой планеты», — цитирует Бентанкура пресс-служба УЕФА.
Видео первого и второго голов Месси доступно в «Твиттере».
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