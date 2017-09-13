Лига чемпионов стала 6-м турниром, в котором Рашфорд забил гол в дебютном матче

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в своём дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) отметился забитым голом. 19-летний футболист отличился на 84-й минуте, установив окончательный счёт встречи.
Таким образом, Лига чемпионов стала шестым турниром для англичанина, в котором он забил гол в своём первом матче. Ранее Рашфорд забивал голы в дебютных играх в Лиге Европы, чемпионате Англии, Кубке английской лиге, а также в первых матчах за молодёжную и главную сборную Англии.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Базель»