«Манчестер Юнайтед» разгромил «Базель»

В матче 1-го тура группы A Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Базель» и одержал разгромную победу со счётом 3:0.
Манкунианцы на 19-й минуте понесли вынужденную потеряю — Поль Погба покинул поле из-за повреждения.
Выйти вперёд подопечные Жозе Моуринью сумели на 35-й минуте — отличился Маруан Феллайни, вышедший на замену вместо Погба. В начале второго тайма Ромелу Лукаку сделал счёт 2:0. Окончательный результат установил вышедший на замену Маркус Рашфорд, отличившийся на 84-й минуте.
В следующем туре группового этапа «Манчестер Юнайтед» 27 сентября сыграет в Москве с ЦСКА.