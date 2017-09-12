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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Базель»

12 сентября 2017, вторник. 23:38 Футбол

В матче 1-го тура группы A Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Базель» и одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Манкунианцы на 19-й минуте понесли вынужденную потеряю — Поль Погба покинул поле из-за повреждения.

Выйти вперёд подопечные Жозе Моуринью сумели на 35-й минуте — отличился Маруан Феллайни, вышедший на замену вместо Погба. В начале второго тайма Ромелу Лукаку сделал счёт 2:0. Окончательный результат установил вышедший на замену Маркус Рашфорд, отличившийся на 84-й минуте.

В следующем туре группового этапа «Манчестер Юнайтед» 27 сентября сыграет в Москве с ЦСКА.

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
12 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
3 : 0
Базель
Базель, Швейцария
1:0 – Феллайни – 35, 2:0 – Лукаку – 53, 3:0 – Рашфорд – 84
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Базель Манчестер Юнайтед
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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