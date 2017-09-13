Витиньо: о лучшем результате ЦСКА не мог и мечтать

Нападающий ЦСКА Витиньо подвёл итоги матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). Бразилец в этом матче отметился забитым голом, реализовав пенальти на 63-й минуте.
«О лучшем результате мы не могли и мечтать. Мы всегда играем на победу и очень счастливы, что удалось выиграть очень сложную встречу на выезде. Мы терпели и использовали наши возможности.
Это был мой первый гол в Лиге чемпионов. Тяжело описать, что я испытываю. Очень рад, что помог команде взять три ока. Мы знаем, что впереди длинный путь, так что нам нужно много работать, чтобы добиться хороших результатов", — приводит слова Витиньо Maisfutebol.
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