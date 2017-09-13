Матч «Марибор» — «Спартак» покажут на большом экране в центре Марибора

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Е между «Марибором» и московским «Спартаком» будет показан на большом экране, сообщает Primorsli Dnevnik. Билеты на матч уже распроданы, однако спрос на них не исчезает. В связи с этим было принято решение организовать фан-зону в центре Марибора и установить там большой экран.
Добавим, что для тех, кто успел купить билет, проезд в общественном транспорте в день игры будет бесплатным.
Матч «Марибор» — «Спартак» состоится в среду, 13 сентября, на стадионе «Людски врт», который вмещает почти 13 тысяч зрителей. Начало — в 21:45 мск.
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