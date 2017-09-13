Наставник «Карабаха»: быть в Лиге чемпионов — большой успех для нас

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал разгромное поражение от «Челси» (0:6) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Хотел бы поздравить „Челси“ и Антонио Конте. Игра была сложной. „Челси“ проявил себя очень хорошо. Как я говорил раньше, „синие“ — одни из фаворитов. Мы допустили много ошибок, но мы должны стать лучше. Доволен тем, как мы играли. Мы всегда хотели участвовать в Лиге чемпионов и рады этому.
Это первый матч группового турнира Лиги чемпионов для Азербайджана. Мы – новая страна в футболе, но я рад, что это достижение связано со мной. Я не доволен результатом, но нужно учиться на своих ошибках. Быть в Лиге чемпионов — большой успех для нас, и это приведёт к популяризации футбола в Азербайджане. Я очень горжусь тем, что возглавляю эту команду", — приводит слова Гурбанова официальный сайт УЕФА.