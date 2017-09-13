Кирьяков: Жамалетдинов мог, как Стрельцов, стоять 89 минут, а потом забить два

Бывший тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко рассказал, как ему работалось с нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым в юношеской сборной. Накануне 20-летний форвард забил победный гол в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).
«Мы внимательно наблюдали за ним в школе, «армейской» «молодёжке». Человек мог стоять, как говорили про Стрельцова, 89 минут, а потом взять и забить два мяча. Но на эти 89 минут Жамалетдинов просто растворялся на поле. Это порождало у нас сомнения: вызывать, не вызывать, надеяться, не надеяться. Всё-таки стабильностью Тимур не отличался. В сборной того созыва были ребята посильнее, но ближе к 19-летию он многих опередил – за счёт огромного желания, работоспособности и умения слушать. Он впитывал то, что говорил Гришин в «молодёжке», прислушивался к рекомендациям других тренеров, поэтому и вышел на более высокий уровень, чем те ребята, которые, может быть, в юношеском возрасте были талантливее», — подытожил Кирьяков.