КДК оштрафовал Манчини на 50 тыс. рублей за неявку на обязательное интервью

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оштрафован на 50 тыс. рублей за то, что не принял участия в обязательном предматчевом интервью. Такое решение было принято на очередном заседании КДК по итогам матча 9-го тура РФПЛ «Динамо» — «Зенит» (0:0).
«По матчу «Динамо» — «Зенит»: главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не принял участия в обязательном предматчевом интервью, за это он оштрафован на 50 тыс. рублей.
Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. Также болельщики «Зенита» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей.
Болельщики «Динамо» также скандировали нецензурные и оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.