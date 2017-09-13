Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 9-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» (1:0).
«По матчу «Спартак» — «Рубин»: болельщики «Спартака» вывесили несогласованный баннер, на котором были надписи Курс и Оренбург с датами. За это нарушение футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
КДК оштрафовал «Спартак» за баннер о драках фанатов в Курске и Оренбурге
Фото: «Чемпионат»