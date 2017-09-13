Главный тренер «Калуги» дисквалифицирован на 6 матчей за мат и толчок судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 8-го тура второго российского дивизиона «Центр» «Зоркий» — «Калуга».
«По матчу «Зоркий» — «Калуга»: главный тренер гостей Виталий Сафронов нецензурно ругался в адрес официальных лиц матча, а также толкнул резервного судью. Мы приняли решение дисквалифицировать Сафронова на шесть матчей ПФЛ» — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.