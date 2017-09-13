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Бубнов: «Локомотиву» сейчас просто не хватает стабильности

13 сентября 2017, среда. 18:40 Футбол

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение о том, чего Локомотиву не хватает для лидерства в РФПЛ.

«Локомотиву» сейчас просто не хватает стабильности. В прошлом сезоне «железнодорожники» играли очень нестабильно, и сейчас по мере прихода новых футболистов команда выходит на новый уровень. Это в первую очередь касается нападения. После того как выбыл Ари, появились проблемы с нападающими. Сейчас появился Эдер, и для того, чтобы вписаться, конечно, ему нужно время. Пройдя через это, «Локомотив», на мой взгляд, будет стабильно набирать очки".

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«Если Смолов будет продолжать в том же духе, то опять выиграет гонку бомбардиров. Вся команда играет на Фёдора, и у него очень много моментов в каждом матче», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Локомотив Александр Бубнов Антонио Эдер Фёдор Смолов
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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