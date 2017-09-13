Бубнов: «Локомотиву» сейчас просто не хватает стабильности

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение о том, чего Локомотиву не хватает для лидерства в РФПЛ.
«Локомотиву» сейчас просто не хватает стабильности. В прошлом сезоне «железнодорожники» играли очень нестабильно, и сейчас по мере прихода новых футболистов команда выходит на новый уровень. Это в первую очередь касается нападения. После того как выбыл Ари, появились проблемы с нападающими. Сейчас появился Эдер, и для того, чтобы вписаться, конечно, ему нужно время. Пройдя через это, «Локомотив», на мой взгляд, будет стабильно набирать очки".
Также Бунов оценил шансы форварда «Краснодара» Федора Смолова выиграть гонку бомбардиров
«Если Смолов будет продолжать в том же духе, то опять выиграет гонку бомбардиров. Вся команда играет на Фёдора, и у него очень много моментов в каждом матче», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.