Обамейянг: несостоявшийся переход в «Тоттенхэм» добавляет мне мотивации

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг перед выездным матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (13 сентября) рассказал, как мог перейти в английский клуб в 2012 году.
«Я посетил расположение «Тоттенхэма», осмотрел стадион и тренировочную базу. Мы провели переговоры с клубом, но потом мне никто так и не перезвонил. Определенно, это добавляет мне мотивации перед сегодняшним матчем с «Тоттенхэм Хотспур», — приводит слова нападающего издание The Sun.
Обамейянг: если я хочу расти, то определённо должен уйти из «Боруссии»