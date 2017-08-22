Обамейянг: если я хочу расти, то определённо должен уйти из «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг поделился мыслями о своём будущем.
«Я всё ещё размышляю над тем, стоит ли мне уйти. Продолжаю задавать себе этот вопрос и не могу найти ответ. Мне нужно время, чтобы всё это обдумать.
Если я хочу расти, то определённо должен уйти этим летом. Мне 28, я должен расти дальше. Если я уйду, то только туда, где буду играть на постоянной основе», — приводит слова Обамейянга The Independent.
Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.
Цорк: вопрос с уходом Обамейянга из «Боруссии» Д закрыт, момент для него упущен