«Фейеноорд» — «Манчестер Сити»: Эдерсон сыграет с с первых минут

Несмотря на швы, наложенные на порезы на лице, голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» 13 сентября с первых минут.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уолкер, Стоунс, Менди, Сильва, Фернандиньо, Де Брёйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.
«Фейеноорд»: Джонс, Юсте, ван дер Хейден, Нелом, Боттежин, Амрабат, Эль-Ахмади, де Вильена, Бутьюс, Крамер, Бергёйс.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.