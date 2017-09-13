Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ, «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д

«Реал» одержал уверенную победу над АПОЭЛ в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «сливочных».
На 12-й минуте отличился нападающий Криштиану Роналду, замкнувший прострел Гарета Бэйла, а на 51-й минуте португалец забил второй гол, реализовав пенальти. Ещё спустя 10 минут защитник Серхио Рамос снял вопрос о победителе встречи.
В другом поединке группы H «Тоттенхэм Хотспур» принимал дортмундскую «Боруссию». В составе гостей красивый гол забил украинский нападающий Андрей Ярмоленко, но героем встречи стал не он, а форвард «шпор» Гарри Кейн, в активе которого два гола и результативный пас. Английская команда одержала победу со счётом 3:1.