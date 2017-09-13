«Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»

В матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своём поле принимал испанскую «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2.
Хозяева уступали по ходу первого тайма, затем вышли вперёд, но во второй половине встречи всё же упустили победу. За «Ливерпуль» голы забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах, а в составе андалузской команды отличились Виссам Бен-Йеддер и Хоакин Корреа. На 42-й минуте Фирмино не смог реализовать пенальти. На четвёртой компенсированной минуте защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес получил красную карточку.
В матчах 2-го тура «Ливерпуль» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Севилья» дома примет «Марибор». Обе встречи пройдут 26 сентября.