Х. Навас: ничья в матче с «Ливерпулем», вероятно, справедливый результат

Полузащитник «Севильи» Хесус Навас прокомментировал ничейный результат в матче с «Ливерпулем» (2:2) в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы верим в себя и свои силы. «Севилья» верит в свои способности и планы. Команда хорошо работает последние несколько лет и продолжает свой путь.
«Ливерпуль» — скоростной и непростой соперник. В первом тайме у них были неплохие моменты, мы выглядели лучше после перерыва. Поэтому ничья, вероятно, справедливый результат.
Нужно отметить и фанатов, которые гнали нас вперёд. Их поддержка была невероятной», — сказал Навас в интервью Estadio Deportivo.
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