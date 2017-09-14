Витиньо: ощущение игры в Лиге чемпионов не поддаётся описанию!

Нападающий ЦСКА Витиньо после гостевой победы над «Бенфикой» со счётом 2:1 в первом туре группового раунда Лиги чемпионов отметил, что гол португальского клуба не сломил «армейцев», а также поведал, почему он решился пробить 11-метровый удар.
«Мы смогли выполнить то, что говорил нам тренер. Мы ожидали тяжёлого матча, он таким и получился. Команда смогла преодолеть тяжёлый напор соперника. Когда представилась возможность забить, мы ею воспользовались. Ощущение игры в Лиге чемпионов не поддаётся описанию! Это мечта любого футболиста. Я на седьмом небе от счастья. Когда играет гимн, мурашки бегут по коже. Он даёт заряд эмоций. Мы сражались за право попасть в эту Лигу чемпионов. Я испытал ощущение радости, счастья и благодарности. Знали, что будет крайне трудный поединок.
В первом тайме, как я уже сказал, мы смогли выполнить установку главного тренера, воплотили в жизнь всё, о чём он просил. Гол нас не сломил, мы пошли вперёд, начали создавать моменты. Был угловой, после которого заработали пенальти и забили. «Бенфика» не ожидала этого гола. Соперники думали, что после первого мяча будут развивать своё преимущество. А мы после гола ещё сильнее пошли в атаку и забили второй. После этого воодушевились ещё больше и удержали победный счёт. Мы очень хорошо умеем оберегать результат. Когда повели в счёте, сопернику было сложно. У нас хорошие защитники, все вместе действовали в отборе. Могу сказать, что Жамалетдинов — молодец, вышел и забил победный гол, очень рад за него.
Пенальти? Всё решает тренер. Он сказал, кто должен бить пенальти. Но я и сам хотел взять на себя ответственность и пробить, потому что мне хорошо удаётся бить пенальти", — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.